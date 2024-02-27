Özgür Özel'in partililere motivasyon konuşması dalga konusu oldu Grup toplantısında yerel seçimlere yönelik partilileri motive etmek isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. Gidin ve bu seçimi kazanın!" dedi.

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ensonhaber.com

CHP TBMM Grup Toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla yapıldı.

Gündeme ilişkin birçok konuda iktidara yönelik eleştirilerde bulunan muhalefet lideri Özel, konuşamsının büyük bir bölümünü yerel seçimlere ayırdı.

Partililere motivasyon konuşması

Sandığın halkın önüne gelmesi için çok kısa bir süre kaldığınını belirten Özel, konuşmasının sonunu salondaki partilileri seçimlere yönelik motive etmeye ayırdı.

Partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'lilerden 'olası beklentilerini' sıralayan Özel adeta kürsüde kendinden geçti.

"Gidin ve bu seçimi kazanın"

"Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor." diyerek haykıran Özel, şöyle onuştu:

Atatürk Sinop'a gidin diyor, Atatürk Erzurum'da çalışın diyor, Tekirdağ'ı kazanın, İstanbul'u kaybetmeyin, İzmir'de rekor kırın diyor. Bilecik'i sakın ha kaybetmeyin diyor.



Atatürk'ün partisi iktidar olmak için sizden görev bekliyor. İl başkanlarım! Örgütü ayağa kaldırın! Partiyi ayağa kaldırın!



Yolunuz açık olsun! Gidin ve bu seçimi kazanın! Size güveniyorum, size inanıyorum... Yolunuz açık olsun!

Kürsüde girdiği haller dalga konusu oldu

Özel'in konuşması salonda coşkuya neden olsa da sosyal medyada tam tersi bir tepkiyle karşılandı.

Özel'in kürsüdeki halleri alay konusu oldu.