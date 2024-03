Özel İçerik

Yerel seçim yaklaştı.

İstanbul'da olduğu kadar ilçelerde de büyük bir heyecan var.

Bu süreçte Tuzla dikkat çeken ilçelerin başında geliyor.

Hizmetleri, gençlerle ilişkisi ve renkli kişiliği ile Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da dikkat çekiyor.

Alışılmışın dışında icraatlarıyla tanınan Yazıcı, 4'üncü dönemine hazırlanırken Ensonhaber YouTube kanalına konuk oldu.

Yazıcı, 3 dönem boyunca Tuzla'yı nasıl değişime uğrattıklarını ve gelecek hedeflerini anlattı.

31 Mart öncesi ilçedeki havayı yorumlayan Yazıcı, "Tuzla'da sahayı iyi görüyorum. Genel meselelerin dışında problemlerimiz olmadığı için vatandaşlarımızla ilişkilerimiz çok iyi." dedi.

"Hizmeti aşkla götürünce vatandaşın da gönlünde yer alıyorsunuz"

Yazıcı, Tuzla'da sadece AK Partililerden değil her kesimden oy almasını da yorumlarken şu ifadeleri kullandı:

"25 bin bağımsız bölüm yaptık 5 yılda 25 bin daha yapacağız"

Yazıcı, kendisine neden oy verilmesi gerektiğini ve vaatlerini de şöyle sıraladı:

"Son 10 yılda almış olduğumuz deprem ve yönetmelik notlarıyla birlikte gerek özel şirket gerekse Tuzla Belediyesi'nin şirketi TUZYAP şirketi marifetiyle 25 bine yakın bağımsız bölümde dönüşüm yapmış durumdayız.

5 yıl içerisinde yine bunu yakalayabiliriz. Yarısı Bizden kampanyası desteği, Büyükşehir desteğiyle... Aslında Büyükşehir hiçbir tane dönüşüm yapmadı Tuzla'da.

Biz bu desteği de alırsak 25 bini buluruz. Tuzla'da neden oy versinler...

"İstanbul'un yaşanabilir ilçesi durumuna getirdik"

Biz defa emaneti her seçimde bu kadar ivmelenerek Tuzla'yı İstanbul'un dışında ötesinde tabir edilirken artık İstanbul'un yaşanabilir ilçesi durumuna getirdik.

Kendine yeten bir ilçe durumuna getirdik. Bunu daha zirveye getirebilmek. Yaşam kalitesini yükseltmek. Buradaki sosyal tesislerimizin sayısını artırarak daha da iyi bir noktaya çıkarabilmek için vatandaşlarımızdan tekrar bu yetkiyi istiyoruz. "

"Sosyal tesislerimizi BELTUR'larla kıyaslamak isterim"

Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Sosyal tesis kısmında şunu net şekilde söyleyebilirim. Bu 2010'da başlayan bir serüven. Şu anda bizim sosyal tesislerimizde yemek kendi içinde pişer kendi lokantasında mutfakta pişer, en iyi yemek en iyi şekilde vatandaşa self servis olarak sunulur.

Bunu vatandaşlarımız da bilir. Her Tuzlalıya yüzde 20, gençlere yüzde 25 indirim, emeklilere yüzde 30 indirim vardır. Diğer restoranlar İBB'nin Kent Lokantaları, belli bir yerde yemek yapılan belli saatlerde bazen açık olan yemek alınıp getirilip orada dağıtılan yerler.

Bizde asla öyle olmaz ve süreklilik arz eder. Gün boyunca hizmet eder. Sürekli açık yerlerdir. Ben aslında bizim sosyal tesislerimizi BELTUR'larla kıyaslamak isterim.

BELTUR'u ucuz yapsalar, bizim standardına getirseler... Tüm İstanbullunun çok faydalanacağı tesisler haline getirilebilinir. O zaman başarılı olur."

"İBB Tuza'da tek bir tane dönüşüm yapmadı"

İBB'nin Tuzla'ya hizmet edip etmediği konusuna da değinen Yazıcı, "İBB Tuzla'da konut yapmadı değil. Yaptı ama boş arsada konut projesi yaptılar. Yap-sat projesi. Dönüşüm yapmadılar.

Hakkını yemeyeyim, binayı yaptılar ama bir arsayı satın alıp konut yapıp sattılar. Bu dönüşüm değil.

Tuzla'da geçmişten kalan 7 proje var bunların bir tanesi bitti. Otopark projesi vardı yüzde 25'i bitmişti. Biz yapmıştık aslında fizibilitesini, yerini ve biz kazanmıştık Büyükşehir'e vermiştik mevcut İBB Başkanı bitirdi.

Ama diğer projeler... Metro Pendik sınırını bile geçemedi daha, Benim Köyüm Benim Çiftliğim yüzde 90'ı bitmişti hala daha açılmadı. Aydınlı Mahallesi'nde 200 bin metrekare mükemmel bir park hala açılmadı.

Göl projesi, E-5 yan yollar... Son dakika açmak için uğraşıyorlar ama bilmiyorum bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İBB Başkanı hiçbir şey hatırlamıyor"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sürekli kendisini hedef almasını da değerlendiren Yazıcı, şöyle konuştu:

"Yenilikçi fikirleri seviyorum, konuşunca gençlerle diyalog değişiyor"

En belirgin özelliklerinden biri olan gençlerle iletişimini de değerlendiren Şadi Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Gençler artık dijital ortamda, sürekli online aslında cep telefonlarıyla yaşıyorlar. Dersini de orada yapıyor, kitabını da orada okuyor, alışverişini de orada yapıyor. Dolayısıyla o dünyaya girebilmek lazım. Ben bu işin içinde bir miktar yaş alırken onlar o işin içinde büyüdüler.

Benim gençlik yıllarımdaki dijital dünya argümanları değişerek dönüşerek geldi ama ben kendimi buna adapte edebildim. Dolayısıyla gençlerle iyi diyalog kurabiliyorum.

Bizim yaşadığımız dünya bu işin altyapısıydı. Bilime merakımız, gençlerin de en merak ettiği alan olunca... İşler gayet güzel. Diyaloğumuz da oluştu. Hayata ve teknolojiye dair her şeyi konuşuyoruz.

Yenilikçi fikirleri seviyorum. Başkalarını dinlemeyi seviyorum. Gençlerin yeni fikirlerini... Ben bilime meraklıyım gençlerle de konuşunca diyalog değişiyor. "

"Tuzla Teknoloji Merkezi'nde gençlere imkan ve fırsatımız çok"

"Halk günlerini ulaşılabilir olmak için yapıyoruz"

Yazıcı, Tuzla Belediyesi'nin en beğenilen uygulamalarından biri olan halk günleri konusuna da değindi.

Vatandaş için ulaşılabilir olmayı amaçladığını söyleyen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Halk günü belediyenin girişine kurulur. Her perşembe vatandaşımız hiç randevu almadan gelir.

Bunu neden yapıyoruz. Birincisi ulaşılabilir olmak için. Yani vatandaş gelsin bizi bulsun. İkincisi uzanacak başka bir dalı olmayanların isteklerini yakalayabilmek. Bazılarının projeleriyle geliyor hemen ilgili kişiyi çağırıyorum orada çözüme kavuşturuyoruz.

Aslında bir kontrol mekanizması. Vatandaş arkadaşlarımıza diyormuş ki, 'bu işi halledin yoksa perşembe günü halk gününe gelip Başkan'a söylerim.' Arkadaşlar da bana 'gelmesin diye daha hızlı yapıyoruz' diyor.

Bu işleri hızlandırıyor aslında. O gün oraya geldiğinde benim işim 3 ay bekledi diyemiyor.

Instagram hesabım benim diğer bir yöntemim. Hesabı ben yönetiyorum. Çok rahatlıkla oradan şikayet edebiliyorlar. Vatandaşın çok rahatlıkla direkt bana ulaşabilecek ikinci bir halk günü gibi oldu."

"46-50 arasında bir sonuç alırım diye düşünüyorum"

Yazıcı, 31 Mart hedefi konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

Tabii ki hedefim bir önceki dönemin üzerine çıkabilmek. Fakat o zaman iki kutuplu seçimler gibiydi. Şimdi Tuzla'da 21 aday var.



Yani 21 adaydan yüzde 51 üzerinde oy almak... Ben Tuzla'da elini vicdanına koyup Tuzla'yı kime emanet etmesi konusunda bizi seçeceğine inanıyorum.



Vatandaşın bu konudaki bakış açısını ben her zaman önemsemişimdir. Dokunduysanız size hakkını mutlaka veriyor. 3 dönem yaptıklarımız Tuzla'yı iyi bir noktaya getirdi.



Her vatandaşımızla bir gönül bağı kurduk. Bizim Tuzla'da herkesle her yerde gönül bağı kurduk. 50 olmasa bile 46-50 arasında bir sonuç alırım diye düşünüyorum.