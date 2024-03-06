Yüksek Seçim Kurulu kesinleşen aday listelerini paylaştı Yüksek Seçim Kurulu'nun paylaştığı kesinleşen aday listelerine göre İstanbul, büyükşehir belediyesi başkanlığı için 22'si siyasi parti, 27'si bağımsız toplam 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il oldu

AA & Ensonhaber

Yerel seçime sayılı günler kaldı.

Vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başında olacak.

5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Aday listeleri kesinleşti

Yüksek Seçim Kurulu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde paylaştı.

Listeye göre büyükşehir belediye başkanlığı adaylığında İstanbul, 22'si siyasi parti, 27'si bağımsız toplam 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il oldu.

Gaziantep için 26'sı siyasi parti, 3'ü bağımsız toplam 29; Malatya için de 23'ü siyasi parti, 5'i bağımsız 28 aday yarışacak.

Ankara'da 24 aday yarışacak

Ankara için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız toplam 24 aday seçime katılacakken İzmir için 21'i siyasi parti, 6'sı bağımsız toplam 27 aday listede yer aldı.

Erzurum, Manisa ve Şanlıurfa'da bağımsız aday bulunmuyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde ise sadece AK Parti'den Cevher Benek aday oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesi ile Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Akıncılar beldesi belediye meclis üyeliği için sadece AK Parti'nin birer adayı olurken Tokat'ın Almus ilçesinin Gölgeli beldesi belediye meclis üyeliği için de sadece CHP'nin adayı bulunuyor.

3 Mart'ta ilan edilmişti

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler 3 Mart'ta il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilmişti.