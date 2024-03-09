Zeydan Karalar, Adana'da CHP-DEM Parti iş birliğini itiraf etti Bir DEM Partili'nin Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından pankartlarının indirildiğini söylemesi üzerine özür dileyen Başkan Zeydan Karalar, "Ben asla DEM'in pankartlarını indirmem." dedi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim sürecinin en çok konuşulan konusu CHP-DEM İttifakı...

Aday belirleme sürecinden itibaren diyaloğu gelişen iki parti birçok seçim bölgesinde 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak yaptı.

Cumhuriyetin kurucu partisi olmakla övünen CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in adayları için kendi adaylarını geri çekerken, birçok yerde de meclis listelerinde Kandil'in belirlediği isimlere yer verdi.

İstanbul ve Ankara'dan sonra bir büyükşehirde de benzer iş birliği gün yüzüne çıktı.

Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesinde seçim ziyaretinde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Bakanı Zeydan Karalar, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

DEM Partililerden Zeydan Karalar'a pankart fırçası

Partililerle sohbet eden Karalar'a programa gelen bir DEM Partili serzenişte bulundu.

Adana Belediyesi ekiplerinin DEM Parti afiş ve pankartlarını toplattığını söyleyen DEM Partili, Karalar'ı kınadı.

DEM Partili, "Tüm pankartlar sökülüyor. Size video da atabilir arkadaşlar. Bütün partilerin pankartları duruyor nedense bizimkiler sökülüyor. Ben bunu kınıyorum. Eğer önlem almazsanız hakkımızı helal etmiyoruz." dedi.

DEM'liden özür diledi

Karalar ise söyleneni kabul etmedi. Adana'da DEM Parti afişlerinin toplatılmadığını söyleyen Karalar, DEM Partiliden özür diledi.

"Ben asla DEM'in pankartlarını indirmem"

Zeydan Karalar, "Eğer biz yapıyorsak özür dileriz. Ben asla DEM'in pankartlarını indirmem." dedi.