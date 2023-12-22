Şadi Yazıcı: Tuzla, İstanbul'un iş hayatının kalbinin attığı noktalardan biri Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ilçenin 6'ncı Kariyer ve İstihdam Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Tuzla'nın İstanbul’da iş hayatının kalbinin attığı bir nokta olduğunu, çok büyük iş imkanlarını daha da geliştireceklerini söyledi.

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ensonhaber.com

Tuzla Belediyesi, İŞKUR, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi ve Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen Kariyer ve İstihdam Fuarı, Tuzla Marina'da başladı.

Fuar, 22-23 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açacak. Açılış törenine, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Tuzla İŞKUR Müdürü Bekir Arslan, İstanbul İŞKUR Müdürü Uğur Oto, siyasi parti temsilcileri ve birçok firma yetkilisi katılım gösterdi.

250'den fazla firma katılım gösterdi

Fuar, Tuzla'da faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin temsilcileri ve 250'den fazla firma tarafından desteklendi. İşveren temsilcileri, fuar süresince ziyaretçilere çeşitli bilgiler sunacak.

Başkan Yazıcı, kariyer yolcuğunu anlattı, istihdam fırsatlarından bahsetti

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, firma stantlarını ziyaret ederek mesleki eğitim alan öğrencilere diploma ve iş sözleşmelerini takdim etti. Ardından Başkan Yazıcı, Cansu Canan Özgen'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye katılarak kendi kariyer yolculuğunu ve Tuzla'daki istihdam olanaklarından bahsetti. Gençlere yönelik tavsiyelerde bulunan Yazıcı, deneyimlerini paylaştı.

İşverenleri ve iş arayanları birçok etkinlik bekliyor

Fuar kapsamında işverenlere yönelik seminerler, ziyaretçilere iş hayatında mutluluk ve kariyer planlaması konularında söyleşiler, kariyer ve hobi atölyeleri, kariyer simülasyonu gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

"Bir dahaki sene 500 firmaya yer vereceğiz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şunları söyledi:

Tuzla, İstanbul’un iş hayatının kalbinin attığı bir noktadır. 5 organize sanayinin yanına 6’ncısı yapılırken, tersaneler ve kendi sektöründe çok büyük iş imkanları olacak sanayi kuruluşlarının bulunduğu ilçemizde, İŞKUR’umuzla sektörleri bir araya getirdik. Bu kapsamda bireylerin sadece iş bulmasını değil işi varken dahi kariyer planları için farklı düşünceleri barındırabilecekleri bir mekan oluşturmayı da amaçlıyoruz. İşverenlerin kalifiye, becerikli ve işini severek yapan çalışan bulma arzusunun yanında, bireylerin kendi kariyer planlarını yaparken imkan ve fırsatları önlerine sunmayı da istedik. Geçmişte olduğu gibi 6’ncısında da birçok kariyer planını yapmış olan arkadaşlarımızın başarı hikayelerini göreceğiz. Fuarımızda bilişimden lojistiğe, ağır sanayiden gemiciliğe kadar birçok sektörün bulunduğu 250 firmamız var. Bu açıdan çok geniş yelpazede bir iş imkânı sunuyoruz. Bu yıl 250 firmayı anca sığdırabildik. Bir dahaki sene 500 firmaya çıkartacağız. Bunu geliştirerek, büyüterek daha geniş kitlelere ulaştıracağız.

"Aradıkları işlere uygun insan eşleşmelerini istihdam fuarları ile sağlıyoruz"

İstanbul İŞKUR Müdürü Uğur Oto ise şu açıklamalarda bulundu:

Her şeyden önce işverenlerimiz ile iş arayanlarımızın doğrudan bir araya gelmesi, aradıkları işlere uygun insan eşleşmelerini sağlamamız istihdam fuarları ile oluyor, o yüzden bunu çok önemsiyoruz. 240 bine yakın işe İŞKUR olarak aracılık etmişiz. Tuzla’daki istihdam fuarı geçen yılın üstüne koyarak bu yıl da önemli etkiler sağlayacaktır. Sayın başkanımıza destekleri için teşekkürlerimi sunarım.

"Personel eksikliklerimizi tamamlayıp istihdamı amaçlıyoruz"

UNIMAK Mühendislik Firması İnsan Kaynakları Sorumlusu Yasin Zafer,

Fuara ilk defa katılım sağlıyorum. Hem dizayn hem olanaklar hem de yetkililerin ilgilenmesi noktasında memnun kaldım. Tuzla İŞKUR ve belediye ile sürekli iş birliklerimiz oluyor ama buraya ilk defa katılma şansı yakaladım. İlgililere teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olur, personel eksikliklerimizi tamamlayıp istihdam etmeyi istiyoruz.

diye konuştu.

İş arayanlar da memnun

İş aramaya gelen Mehmet Bilirkan ise,

Fuarı gezdim, güzel firmalar. Bu kadar firma içinde hayırlı bir iş buluruz diye düşünüyorum. Bunu bütün belediyelerin yapması lazım. Biraz engelim olduğu için idari personel işlerine bakıyorum. Umarım hayırlı olur.

ifadelerini kullandı.