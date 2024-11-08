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AA & Ensonhaber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin Taksim Meydanı'ndaki çalışmaları sırasında bir su borusu patladı ve buradan fışkıran su, Tak-ı Zafer Caddesi’nde hızla birikmeye başladı.

Çevreye yayılan su, daha sonra M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim Durağı’na kadar ulaşarak asma tavandan istasyona akmaya başladı.

YOLCULAR İLERLEMEKTE ZORLANDI

Metrodan faydalanmak isteyen yolcular, tavandan süzülen sularla karşılaştı ve ıslanmamak için dikkatle ilerlemek zorunda kaldı. Bu sırada ekipler, biriken suyun bulunduğu alanlara uyarı levhaları yerleştirerek önlem almaya çalıştı.

SIKLIKLA YAŞANAN SORUNA ÇÖZÜM İSTENİYOR

Bölgedeki esnaf ve yolcular, bu tür sorunlarla aynı noktada sıkça karşılaştıklarını belirterek, İBB yetkililerinden kalıcı ve hızlı bir çözüm talep etti.