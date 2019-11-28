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Yeşim Salkım hakkında karar verildi

Yeşim Salkım'dan şikayetçi olan Gülben Ergen'e kötü haber geldi.

Haber Merkezi | 28.11.2019 - 09:05..
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Gülben Ergen, Yeşim Salkım’ın bir televizyon programında kendisini ve çocuklarını tehdit ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş, Salkım hakkında “tehdit” ve “hakaret” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

DAVAYA GEREK GÖRÜLMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşim Salkım hakkında dava açılmasına gerek görmeyerek takipsizlik kararı verdi. Kararda, Salkım’ın katıldığı programdaki sözlerinin bilirkişi incelemesine gönderildiği, ancak herhangi bir tehdit ya da hakaret suçuna rastlanmadığı belirtildi. Savcılık, Salkım’ın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirterek, kamu adına dava açılmasına yer olmadığına karar verdi.

Yeşim Salkım hakkında karar verildi

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