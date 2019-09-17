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Yılmaz Morgül, Ronaldo'yu karşısına aldı

Geçtiğimiz günlerde kendi parfümünün tanıtımı için bornozla kameralar karşısına geçen dünya futbolunun önde gelen yıldızlarından Cristiano Ronaldo için Yılmaz Morgül'den, ilginç bir açıklama geldi.

Detay Haber | 17.09.2019 - 13:15..
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Ses sanatçısı Yılmaz Morgül, şimdiler de şarkıları ile değil, yaptığı ilginç açıklamaları ile gündemde...

YENİ BİR HAYAT YAŞIYOR

Geçtiğimiz yıllarda kanseri yenen ve kendisine yeni bir sayfa açan Morgül, hayatında da önemli değişiklikler yaptı. Sağlıklı beslenen ve yediğine içtiğine eskisinden daha çok dikkat eden Morgül, tüm bunların yanında kendisini spora verdi.

Sık sık spor yapan ünlü sanatçı, karşılığını da kaslı bir vücuda kavuşarak aldı.

Yılmaz Morgül, Ronaldo'yu karşısına aldı

RONALDO İÇİN İNANILMAZ İDDİA

Tamamen yenilenen Morgül, bu hallerini kıyaslamaya bile başladı. Öyle ki kendi parfümünün tanıtımı için kameralar karşısına geçen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun bornozlu fotoğraflarını gören Morgül, taklit edildiğini öne sürdü.

Yılmaz Morgül, Ronaldo'yu karşısına aldı

"BENDEN DAHA KISA"

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Morgül, "Cristiano Ronaldo beni taklit ediyor. Benim vücudum ondan daha iyi. Boyum 1.84, Ronaldo benden kısa.” dedi.

Yılmaz Morgül, Ronaldo'yu karşısına aldı

Yılmaz Morgül, Ronaldo'yu karşısına aldı

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