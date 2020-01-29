taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9586
Euro
6.5522
Altın
1568.65
Borsa
119856.15
Gram Altın
300.883
Bitcoin
55289.36

Yolcu otobüsü, taksiye çarpıp kuyuya düştü: 27 ölü

Hindistan'da bir yolcu otobüsü, tuk-tuk adı verilen araçla çarpıştıktan sonra çukura düştü. Kazada aralarında bir çocuğun da olduğu 27 kişi hayatını kaybetti.

REUTERS | 29.01.2020 - 16:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Nashik şehrinde bir yolcu otobüsü, bir tür motor-taksi olan ‘tuk-tuk’la çarpıştı.

Kazanın ardından hızını alamayan otobüs, yakınlardaki bir kuyuya düştü.

27 KİŞİ ÖLDÜ

Reuters’ın aktardığına göre olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, 33 yolcuyu aracın arka camından çıkarmayı başardı. Yapılan ilk incelemede ise biri çocuk olmak üzere, 27 yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yolcu otobüsü, taksiye çarpıp kuyuya düştü: 27 ölü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başbakan Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin aileleri için taziye mesajı yayınlarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
12 gündür kayıp sanılıyordu, cezaevinde çıktı
Antalya'da ailesinin kayıp başvurusu üzerine 12 gündür aranan şüphelinin, 'mala zarar verme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konulduğu ortaya çıktı.
Gürcistanlı 6 kasa hırsızı keşif sırasında yakalandı
Kağıthane'de girdikleri bir avukatlık ofisindeki çelik kasayı açarak 200 bin lira değerinde altın çalan hırsızlar, adliyeye sevk edildi
Mersin'de karısını öldüren sanığa müebbet hapis
Tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Hasan Gür, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Hırsızlık için girdi, ev sahibini öldürüp intihar etti
Aydın'da hırsızlık için girdiği evin sahibini karşısında gören saldırgan, baltayla cinayet işledi. Polise yakalanacağını anlayan saldırgan, üst geçitten atlayıp intihar etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

204
Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

236
Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

334
Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

594
Ekrem İmamoğlu tatil tepkilerine cevap verdi

Ekrem İmamoğlu tatil tepkilerine cevap verdi

775
2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

103
Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir