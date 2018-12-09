Yolcu otobüsünün bagajında 5 kilo eroin ele geçirildi

Kırıkkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu nakli ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında Kırıkkale-Ankara karayolunda uygulama gerçekleştirdi.
KOLİYE ZULALANMIŞ 5 KİLO EROİN
Kontrol amaçlı durdurulan Van-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Abby" ile yapılan aramada, bagaj bölümünde karton koliye zulalanmış 5 kilo 250 gram eroin bulundu.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
İran uyruklu S.Y.K, M.K. ve E.S.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.