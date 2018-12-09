Yolcu otobüsünün bagajında 5 kilo eroin ele geçirildi

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Avrupa Birliği’nin para birimi euronun 500’lük banknotu Avrupa Merkez Bankası Konseyi (ECB) tarafından alınan kararla tedavülden kaldırılıyor.

Akhisarspor-Fenerbahçe maçı öncesi, sarı-lacivertlilerin bulunduğu tribünde çıkan kavgada bir taraftar bıçakla yaralandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 12’si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını açıkladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor.

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Sigara yağmalayan Sarı Yelekliler

Türkiye'de bazı çevreler tarafından hayranlıkla takip edilen Sarı Yelekliler'in sigara satış dükkanını nasıl yağmaladıkları görüntülendi.