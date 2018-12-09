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Yolcu otobüsünün bagajında 5 kilo eroin ele geçirildi

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.

AA | 09.12.2018 - 20:14..
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Kırıkkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu nakli ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında Kırıkkale-Ankara karayolunda uygulama gerçekleştirdi.

KOLİYE ZULALANMIŞ 5 KİLO EROİN

Kontrol amaçlı durdurulan Van-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Abby" ile yapılan aramada, bagaj bölümünde karton koliye zulalanmış 5 kilo 250 gram eroin bulundu.

Yolcu otobüsünün bagajında 5 kilo eroin ele geçirildi

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İran uyruklu S.Y.K, M.K. ve E.S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yolcu otobüsünün bagajında 5 kilo eroin ele geçirildi

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