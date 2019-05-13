YSK'dan CHP ve İyi Parti'ye ret

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını vermesinin ardından bazı partilerin adayları, tepki göstererek, adaylıktan çekildi. Çekilme kararı alan adaylar, İmamoğluna desteklerini açıkladı.

AÇIKLAMALAR PEŞPEŞE GELDİ

İyi Parti lideri Meral Akşener de 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'na desteklerini açıklamak için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun kameralar karşısına çıktığı sırada bir açıklama da YSK'dan geldi.

YSK'DAN RET

Yüksek Seçim Kurulu, CHP ve İyi Parti'nin tam kanunsuzluk ile İstanbul seçimlerinin tamamının iptaline yönelik başvurusunu oy birliği ile reddettiğini açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Farklı bir karar beklemiyorduk VİDEO

"SANDIK AYNI SANDIK, HEYET AYNI HEYET..."

Basın toplantısında bu kararı öğrenen CHP Lideri, "Farklı bir karar beklemiyorduk. Kendisini reddeden bir kurul. Şimdi düşünün sandık aynı sandık, heyet aynı heyet seçmenler aynı seçmenler. Kullandıkları oyları aynı zarfa koyuyorlar. YSK bunları kabul ediyor birini doğru bulmuyor. İBB Başkanı oyunu kabul etmiyor, yanlışlık yapıldı diyor.

"İSTANBUL'DA SEÇİMİ ALACAĞIZ"

Yanlışlığı bizim önümüze yargı kararı olarak koyuyorlar. Bu bizi umutsuzluğa sevketmemeli. İstanbul'da seçimi alacağız. Bu haksızlık karşısında kimse susamaz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." dedi.

"KANDİL'LE KİMİN ORTAK OLDUĞUNU GÖRMÜŞ BULUNUYORUZ"

Akşener ise, "Biz milli iradeden bahsediyoruz, arkadaşlar çalmadan bahsediyor. Uzmanlık alanları olduğu için böyle bir propaganda tercih etmişler." ifadelerini kullandı.