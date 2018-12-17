Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hamlesinde üst üste başarılı adımlar atılyıor. Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri'nden sonra Deniz Kuvvetleri'nin de envanterine yeni savunma araçları katılıyor.

BİR SİHA DAHA GÖREVE BAŞLADI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hali hazırda bir ANKA Ege'de görev yaparken, dün de Bayraktar'ın SİHA'sı envantere girdi. SİHA ilk iniş ve kalkışını da başarıyla tamamladı.

SİHA’lar ilk uçuşu yaptı VİDEO

TÜRKİYE EGE'NİN KONTROLÜNÜ UCUZA KAPATTI

Türkiye'nin sahip olduğu İHA/SİHA'lar dizel motorlu. Bu araçlar havada 24 saat kalabiliyor. Saatlik masrafı ise 3 bin dolar.

YUNAN, HAVADA TUTMAK İÇİN MİLYON DOLAR HARCIYOR

Yunanistan ise İHA/SİHA'ya sahip olmadığı için Ege üzerinde önleme faaliyetlerini F-16 kaldırarak yapıyor.

Yalnız, bir F-16'nın saatlik masrafı 25 bin dolar ve Yunan bir İHA/SİHA'ya karşı 6 F-16 kaldırıyor.

Böylece Yunanistan'ın Ege'de Türkiye'ye karşı önleme yapmak için bir saatlik masrafı 150 bin dolar. 24 saat havada kalan bir İHA/SİHA'larımız için onların yapacağı masraf ise 3 milyon 600 bin dolar. İki İHA/SİHA'mıza karşı yaptıkları masraf ise 7 milyon 200 bin dolar oluyor.