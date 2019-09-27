taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6596
Euro
6.19
Altın
1493.11
Borsa
104022.42
Gram Altın
271.599
Bitcoin
45478.98

Yunanistan, Türkiye'nin güvenli bölge planına karşı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin güvenli bölge planının Amerika ve Avrupa tarafından kabul görmeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 27.09.2019 - 13:56..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör birliğine karşı harekete geçti.

Türkiye sınırında güvenli bölgenin oluşturulması için Amerika ile görüşmeler sürüyor.

Bölgede Türkiye'nin elini güçlendirmesini istemeyen Yunanistan ise bu planın karşısında.

Washington Post’a konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e “Erdoğan’ın, Türkiye’ye yerleşen milyonlarca Suriyeli sığınmacıyı göndereceği bir ‘güvenli bölge’ yaratma planı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

ABD VE AVRUPA KABUL ETMEZ

Miçotakis, “Erdoğan, Türkiye'nin Kürtleri ile Suriye’nin Kürtleri arasında bir tampon istiyor, nüfusunu Sünnilerin oluşturacağı güvenli bir bölge. Amaç bu. ABD'nin veya Avrupa'nın bu öneriyi kabul etmesi son derece düşük bir ihtimal" diye cevap verdi.

YUNANİSTAN'A MÜLTECİ AKINI

Büyük bir göç sorunu yaşadıklarını, geçen hafta Afganistan’dan ve Afrika’dan 3 bin kadar mültecinin Yunanistan’a geldiğini anlatan Miçotakis, “Onlar Erdoğan tarafından mı gönderildi?” sorusu üzerine Erdoğan’ın “Kapıları açarız” çıkışını hatırlattı.

Miçotakis, “Eğer Avrupa ile dürüst bir tartışma istiyorsa, yüz binlerce mülteciyi göndermekle tehdit etmek bunun en iyi yolu değildir. Avrupa’yla baş etmenin ya da Yunanistan ile işleri ele almanın yolu bu değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dürüstçe tartışabiliriz. Maddi desteğe ihtiyacı var. Türkiye’de çok sayıda mülteci var. Fakat bu, daha iyi bir anlaşma yapabilmek için bir tehditler oyununa ve masum insanları kullanmaya dönüşmemeli” diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Balıkesir'de 2 şehir eşkıyası tutuklandı

Balıkesir'de 2 şehir eşkıyası tutuklandı

824
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FOX News sunucusuna ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FOX News sunucusuna ayar

323
İstanbul depreminin sesi kaydedildi

İstanbul depreminin sesi kaydedildi

74
Turkcell ve Türk Telekom deprem sınavını geçemedi

Turkcell ve Türk Telekom deprem sınavını geçemedi

432
Kamu personelleri artık gizli denetçi tarafından gözlemlenecek

Kamu personelleri artık gizli denetçi tarafından gözlemlenecek

334
İstanbul'da bazı okullar tatil edildi

İstanbul'da bazı okullar tatil edildi

47
Erdoğan'dan CHP'ye İyi Parti'ye ve İsrail'e tepki

Erdoğan'dan CHP'ye İyi Parti'ye ve İsrail'e tepki

240
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir