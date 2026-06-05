Yunanistan'da kadınlar askerliğe başladı

Yunanistan'da kadınlar asker oldu.

Yunan ordusu, alınan yeni kararı dün duyurdu.

Yunanistan'da kadınlar, gönüllü askerlik yapmaya başladı.

Yunanistan'da gönüllü askerlik hizmetinde bulunmak üzere Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne başvuran kadınlardan ilk grubun göreve başladığı belirtildi.

Ellerine bavullarını alan kadınlar, askerlik şubelerine geldi.

İLK ETAPTA 72 KADIN GÖREVE BAŞLADI

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ülkede bu yıl başlatılan, "kadınların gönüllü askerlik yapmasına" ilişkin uygulama çerçevesinde 72 kadın bugün Yunanistan Kara Kuvvetlerine bağlı birimlerde göreve başladı.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ZİYARETE GİTTİ

Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Yorgos Kostidis de göreve yeni başlayan 72 kadın askeri, Lamia kentindeki birlikte ziyaret etti.

YEMİN TÖRENİ DÜZENLENECEK

Ülkede kadınlar için yeni başlatılan gönüllü askerlik uygulamasına katılanların, kamu personeli seçme sınavında ekstra puan, askerlik süresinin ön hizmet süresi olarak kabul edilmesi, üniversite mezunu olanların orduda hemşirelik veya idari işler gibi görevlere alınması, silahlı kuvvetlerin sosyal imkanlarından faydalanması gibi imkanlara sahip olması öngörülüyor.

Gönüllü askerler için 26 Haziran'da yemin töreni düzenlenmesi planlanıyor.

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