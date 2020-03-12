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Yunanlardan biber gazına fanlı destek

Yunan polisi, uzun süredir Türkiye'ye esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle, biber gazının etkisini artırmak ve kendilerine dönmesini engellemek için sınırda fan çalıştırmaya başladı.

AA | 12.03.2020 - 11:43..
  1. Haberler
  2. Avrupa
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Yunanlardan biber gazına fanlı destek

Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 14 gündür bekliyor.

Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra, ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.

3 SIĞINMACI ÖLDÜ

Yunanistan'ın müdahalesiyle 2 haftada 2 bin 500'e yakın sığınmacı yaralandı.

Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Ghazzal, Suriye uyruklu Muhammad Arab, Pakistan uyruklu Muhammed Gulzar yaşamını yitirdi.

Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için fan çalıştırıyor ViDEO

Yunanlardan biber gazına fanlı destek

TARİHİ GEÇMİŞ GAZ KULLANIYORLAR

Sınırın yakınlarındaki sığınmacılara sık sık biber ve göz yaşartıcı gazlarla saldıran Yunanistan'ın, etkiyi artırmak için son kullanma tarihi geçmiş gazlar kullandığı tespit edilmişti.

RÜZGAR DÖNÜNCE FAN ÇALIŞTIRDILAR

Akıl almaz yöntemlerine bir yenisini daha ekleyen Yunanistan, uzun süredir Türkiye'ye esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle, sınırda fan çalıştırmaya başladı.

Attığı gazların kendisine dönmesi üzerine, askeri bir aracın arkasına monte edilen dev fanı çalıştıran Yunanistan, sığınmacılara müdahalesinde kullandığı orantısız gücün etkisini artırmayı amaçlıyor.

Yunan sınır birliklerinin gazı atması sonrası çalıştırılan fan ile gazın sığınmacıların olduğu bölgelere gönderilmesine çalışılıyor.

Yunanlardan biber gazına fanlı destek

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