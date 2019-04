Zayıflamak isterken hayatından oluyordu

Diyarbakırlı Canan Akta, 77 kiloyken zayıflamak istedi. Bunun için bitkisel ilaç alan Akta için geri dönülmez yolculuk başladı. Kilo vermek için aldığı bitkisel ilaçlar nedeniyle bir anda 160 kiloya çıkan Akta, nefes alamaz duruma geldi.

8 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Arkadaşlarının tavsiyesiyle doktora giden Akta, 8 gün yoğun bakımda kaldı. Tedavisinin ardından 22 gün boyunca denetime tutulan Akta, 34 kilo vererek yürümeye başladı. Bitkisel ilaçla zayıflamak isterken ölümle burun buruna gelen Akta, zayıflamak için bitkisel ilaçlar almak yerine uzman kontrolüne başvurulması gerektiğini söyledi.

"TOZ KONDURAMIYORDUM"

Yaşadığı problemle ilgili konuşan Canan Akta, kullandığı bitkisel ilacın nefes almasına ve uyumasına engel olduğunu söyledi. Aldığı kilolar nedeniyle yaşayacağına hiç inanmadığını belirten 40 yaşındaki Akta, "Öncelikle halk dilinde belli tabirleri vardır. Her şeyin en iyisi aktarlarda var, internette var görüyoruz. Reklam, billboardlar gerçekten de inandırıcı geliyor insanlara. Çok büyük bir kilom yokken başladım, artık önünü alamaz oldum. Bir bitkiyi kullanırken başka bir bitkiye geçtim. Bu fayda gösterir bundan fayda görürüm diyerek çıktım bu yüzün üzerine çıkmaya başladı. Bu hızla artmaya başladı, artarken de bende artık bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkına varıyordum. Ama halende toz konduramıyorum yani. Bu bunu kullanmış evet bu kadar zayıflamış sende kullan diye bunu da kullanayım dedim, şunu da kullanayım dedim hep kullandım yani.





"NEFES ALAMAZ OLDUM"

En son kullandığım zaten bir faciaydı, 100 liralık gibi bir rakam para da ödedim. Onu aldıktan sonra vücudumda sertleşme hissettim, hareket etmede sıkıntı yaşadım, vücudumda şişmeler oldu. Gece bir iki saat sadece yatağın ucunda, koltuğun ucunda battaniyeyle uyumak zorunda kaldım. O bir saat içerisinde de konuşmaların, bağırmaların, çağırmalarım her şeyim çok fazla olmaya başladı. Sonra nefes alamaz oldum artık, üç dört defa da kalp krizi geçireceğimi düşündüm de zaten. Yani yaşayacağıma da hiç inanmıyordum, çok gezdim doktor da gezdim.

Hiçbir şekilde teşhis de konulmadı bana ve sürekli gezmeme rağmen en son gittiğim doktoru bir aile dostumuz önerdi. Geldikten sonra gerçekten de ikinci gün ben ayağa kalkıp yürümeye başladım. Nefes almaya, kendi kendime nefes almaya başladım. Zaten 8 günlük bir yoğun bakım sürecim oldu, 8 gün içerisinde de baya toparladım kendimi ve hızlı ilk hafta çok hızlı kilo vermeme rağmen, 7 günden sonra kilo vermeye de başladım.

"HİÇ KİMSE BİR ŞEY KULLANMASIN"

Şuan çok rahatım nefes alıyorum, her şeyimi kendim yapıyorum, yürüyebiliyorum, dışarı çıkamaz oldum, nefes alamaz oldum. Bir yere gidilecek gidemez oldum. Herkes bana bakıyor zannediyorum, konuşamıyorum, kendimi ifade edemiyorum. Çünkü her zaman on sıfır geride kalıyorsun. Şu an mesela taburcu oldum, çok rahatlıkla istediğim yere gidebildim, gezebildim. Özgüvenim arttı bu da değerli hocam sayesinde oldu. Ben herkese kesinlikle öneriyorum, kesinlikle hiçbir şekilde hiç kimse bir şey kullanmasın. Varsa bir sıkıntı değerli hocalarımız var onlardan destek almaları gerekiyor. 126 kiloya düştüm, kilo vermeye devam edeceğim" dedi.