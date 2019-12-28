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Zihinsel engelli kadına tecavüz eden şahıs tutuklandı

31 yaşındaki zihinsel engelli kadını istismar eden şahıs, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı.

DHA | 28.12.2019 - 17:21..
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Ailesiyle birlikte Samsun'un Ladik ilçesi Küpecik Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli L.M., 17 Eylül günü, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Çevreye karşı doğumu gizleyip, bebeğe evde bakan aile, bir süre sonra durumu jandarmaya bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma, istismar şüphelisi olarak Süleyman G.'yi gözaltına aldı. Suçlamayı reddeden şüpheli, sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

GERÇEK DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKTI

Ladik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DNA testi yapılmak üzere şu an 3 aylık olan bebek ile şüpheliden kan örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemesinde, şüpheli Süleyman G., bebeğin biyolojik babası çıktı.

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı -1

BABA ÇIKTI, TUTUKLANDI

Yaşanan gelişme üzerine savcılık tarafından hakkında yakalama emri çıkarılan Süleyman G., jandarma tarafından yeniden gözaltına alındı. Sorgusunun ardından ikinci kez adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hâkimlikçe 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı -2

ANNE REHABİLİTASYONA, BEBEK KORUMAYA ALINDI

Olayın ardından psikolojik tedavi altına alınan L.M., rehabilitasyon merkezine yerleştirilirken, bebek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Yuvası'nda koruma altına alındı.

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı -3

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı -4

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