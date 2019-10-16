Zor Mağar'daki teröristleri korku sardı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında bazı bölgeler terör örgütlerinden temizlendi.

PANİKLEDİLER

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin işgali altında bulunan, Gaziantep Karkamış ilçesinin karşısındaki Zor Mağar köyünde teröristlere ait mevziler görüntülendi. Halen terör örgütü mensuplarının işgalindeki alanda ise panik hakim.

TAVUK ÇİFTLİĞİNE TÜNEDİLER

Aynel Arab ve Cerablus arasında kalan Zor Mağar köyünde, daha önceki yıllarda tavuk çiftliği olarak kullanılan ve örgüt mensuplarınca sözde karargah binası haline getirilen binanın çevresinde kum torbalarıyla mevzilerin kurulduğu görüldü. Öte yandan, teröristlerin köydeki bazı alanları brandalarla kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı öğrenildi.