İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

Merdiven altı yerlerde üretilen ilaç deposuna yapılan operasyonda, 4,5 milyon TL’lik sahte ilaç ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı olarak ürettiği ilaç ve destek ürünlerini satmaya hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Maltepe'de bir adrese operasyon düzenlendi.

1 GÖZALTI

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

KORONAVİRÜS İLAÇLARI ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramada ise sahte olduğu belirlenen ve 24'ü koronavirüs tedavisinde kullanılan 92 bin 139 ilaç ile destek ürünü bulundu. İlaçların piyasa değerinin 4 milyon TL’nin üzerinde olduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.