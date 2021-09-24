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İstanbul'da sahte ilaç operasyonu
Merdiven altı yerlerde üretilen ilaç deposuna yapılan operasyonda, 4,5 milyon TL’lik sahte ilaç ele geçirildi.
- AA
- 24.09.2021 - 11:41
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı olarak ürettiği ilaç ve destek ürünlerini satmaya hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Maltepe'de bir adrese operasyon düzenlendi.
1 GÖZALTI
Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
KORONAVİRÜS İLAÇLARI ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan aramada ise sahte olduğu belirlenen ve 24'ü koronavirüs tedavisinde kullanılan 92 bin 139 ilaç ile destek ürünü bulundu. İlaçların piyasa değerinin 4 milyon TL’nin üzerinde olduğu öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.