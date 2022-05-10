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- Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- 10.05.2022 - 13:24
- Güncelleme : 10.05.2022 - 13:36
Suriye'nin kuzeyinde görevli olan Mehmetçik, terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
"6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:
"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."