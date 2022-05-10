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    Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • 10.05.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 13:36
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Suriye'nin kuzeyinde görevli olan Mehmetçik, terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

    "6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

    Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:

    "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi #1

    Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi #2


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