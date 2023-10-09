Adana Valiliği karşısında şüpheli çanta alarmı! Mama almaya gitmiştim Adana Valiliği'nin ek binasının karşısına bırakılan siyah pazar çantasının ardından Vali Yavuz Selim Köşger, güvenlik nedeniyle dışarı çıkmazken, çantanın sahibi kadının gelmesi ile alarm durumu sona erdi.

DHA

Adana'nın Seyhan Adana Valiliği ek binası olarak kullanılan 'Tarihi Kız Lisesi'nin karşısında panik anlar yaşandı.

Kaldırım kenarında duran siyah bir pazar çantası çevredekilerin dikkatini çekince, polise ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli çantanın bulunduğu caddenin bir kısmını güvenlik şeridiyle yaya ve araç trafiğine kapattı.

Vali binadan çıkış yapamadı

Bu sırada bir program gereği ek binada bulunan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de güvenlik nedeniyle binadan çıkış yapmadı.

Bomba imha ekipleri, kontrollü patlatma için hazırlık yaptığı sırada, çantanın sahibi olduğunu söyleyen Burçay Çiçek, olay yerine geldi.

"Mama almaya gitmiştim"

Bir süre ekiplerle konuşan Çiçek, daha sonra çantanın yanına gitti. Çantasını eline alan Çiçek, içini açarak ekiplere gösterdi.

Çiçek, "Çantamı unutmuştum. Çok üzgünüm, kimseyi mağdur etmek istemedim. Kedi maması indirimde diye mama almaya gitmiştim. Mamaları bu çantaya koyuyorum. Bazen de pazara bu çantayla gidiyorum. Herkesi mağdur ettiğim için çok üzgünüm." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)