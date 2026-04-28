Çocukluk arkadaşına IBAN’ını verdiği gerekçesiyle hakkında çok sayıda dolandırıcılık davası açılan Yasin Örsdemir, bir kez daha cezaevine girdi.
Adana'da bir IBAN mağduru daha...
Adana’da yaşayan Yasin Örsdemir, 2020 yılında çocukluk arkadaşının "hesap lazım" teklifi üzerine banka hesabını kullandırdı.
Örsdemir'in hayatı o günden sonra kararmaya başladı.
Kısa süre sonra hesabın dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı ortaya çıktı.
70 DAVA AÇILDI
Olayın ardından hakkında Türkiye genelinde dolandırıcılık suçundan toplam 70 dava açılan Örsdemir, bu dosyaların 52’sini kapattı ancak 18 dava süreci devam ediyordu.
3 KERE CEZAEVİNE GİRDİ
Örsdemir, daha önce de farklı tarihlerde 3 kere cezaevine girip çıktı.
YENİDEN TUTUKLANDI
Geçtiğimiz gün ise Alanya’da görülen bir davada Örsdemir, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)