Adana'da eroin patates poşetinden çıktı! Denetim yapan ekiplerin durdukları bir minibüs içerisinde polisi görünce dolmuştan inerek kaçan şüpheli trafik polisi tarafından yakalanan şahsa ait patates poşetinin içinde 1 kilo 60 gram eroin bulundu.

İHA

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler teknik ve fiziki takip gerçekleştiriyor.

Aynı zamanda trafik denetimleriyle uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi’nde uygulama yaptı.

Seyir halindeki bir minibüsü uygulamada durduran ekipler, araçta denetim yaptı.

Polisten kaçtı

Ekipler, denetim sırasında yolculardan Murat B’nin hareketlerinden şüphelendi. Polisin yanına yaklaşmasıyla araçtan inen Murat B. kaçmaya başladı.

Peşinden koşan polis, şüpheliyi kısa sürede caddede yakaladı.

O anlar kaydedildi

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı.

1 kilo 60 gram eroin çıktı

Şüphelinin minibüste bıraktığı patates dolu poşetin içerisinden ise 1 kilo 60 gram eroin çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli, Narkotik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüpheli tutuklandı

İfadesi alınan Murat B.'nin uyuşturucu maddeyi satmak için tanımadığı birinden satın aldığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.