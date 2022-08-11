Afyonkarahisar'da sağanak: İş yerleri ve tarlalar sular altında kaldı

Etkisini artıran sağanak nedeniyle iş yerlerinin yanı sıra tarlaları da su bastı. Patates tarlasında sağlam kalan ürünlerini kurtarmaya çalışan tarla sahibi, 35 tonluk ürünün zarar gördüğünü söyledi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde birkaç gündür devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın dün akşam saatlerinde etkisini artırması nedeniyle su baskınları yaşandı.

DHA’nın haberine göre; Yeni Sanayi Sitesi'nde caddeler su ile dolarken çok sayıda iş yeri sular altında kaldı.

Suları, sanayi esnafı kendi imkanları ile tahliye etti.

“Çalışanlarım, iş yerim ve yazıhanem perişan oldu”

İş yerini su basan esnaflardan Ahmet Efe, şu ifadeleri kullandı:

“Sanayinin her yerine su giriyor. Yolları yaptıktan sonra iş yerlerimizi su basmaya başladı. Yolları yükselttiler. Mağduruz. Çalışanlarım, iş yerim ve yazıhanem perişan oldu.”

“Açalı daha bir sene olmadı, 4 sefer dükkanı su bastı”

Esnaf Ahmet Emren ise altyapı zayıflığı nedeniyle her yağmur yağdığında iş yerlerini su bastığını söyleyerek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Ahmet Bolat ise, "İş yerini açalı daha bir sene olmadı, 4 sefer dükkanı su bastı. Yedek parçalar, makineler sular altında kaldı. İşi gücü bırakıyoruz burayla uğraşıyoruz." diye konuştu.

İşçiler, sağlam kalan patatesleri toplamaya çalıştı

Öte yandan, Kızık köyü İkiz Tepe bölgesinde bulunan patates tarlalarında su baskınları yaşandı. Bir kısmı sökümü yapılarak toplanmayı bekleyen, bir kısmı da sökülecek olan patatesler zarar gördü.

Su baskınının ardından tarlaya giren işçiler, sağlam kalan patatesleri toplamaya çalıştı. Zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

“35 ton civarında patates zarar gördü”

Patates alımı yapan Halil Tepeşiroğlu, "Şu anda Sandıklı'nın durumu çok kötü. Yüzde 30- 40 toprakta mal kalıyor. Yağmur yağmadan bir gün önce söktük. Sabah toplayıp kamyona yükleyecektik. Gece saat 03.00- 04.00'te yağmur yağdığı için bu mal yerde kaldı. 35 ton civarında patates zarar gördü. Sökülecek olan tarladaki patateslerde 'su beneği' deriz, patateslerde su beneği izi oluyor. Su beneği de malı yarı yarıya düşürüyor. Irgat çamuru görünce 'çalışmayacağım' dedi. Artı 100 lira para verdim." dedi.