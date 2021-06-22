Euro
10.347
-1.05%
Dolar
8.6887
-0.93%
Altın
498.18
-0.92%
Borsa
1.405
0.46%
Bitcoin
276.597
-3.56%
EXEN Coin
27.00
-5.26%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü yandı

    Seyir halindeyken, motor bölümünde yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, otobüste bulunan 20 yolcu ise tahliye edildi.
    • DHA
    • 22.06.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 14:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü yandı

    Dün gece Afyonkarahisar- Antalya yolunun 35'inci kilometresindeki Damlalı Boğazı'nda, otobüs yangını meydana geldi.

    Sürücüsünün Antalya'dan Afyonkarahisar'a gittiği 42 AAG 308 plakalı yolcu otobüsünün, motor bölümü bir anda alev aldı.

    Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurup, içerideki 20 yolcuyu tahliye etti.

    İTFAİYE SEVK EDİLDİ

    Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sararken, ihbar üzerine bölgeye Sandıklı ve Sinanpaşa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

    BAŞKA OTOBÜSLE GÖNDERİLDİLER

    İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yolcular, başka otobüsle Afyonkarahisar'a gönderildi.

    Afyonkarahisar da yolcu otobüsü yandı #1

    Afyonkarahisar da yolcu otobüsü yandı #2

    Afyonkarahisar da yolcu otobüsü yandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir