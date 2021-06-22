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- Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü yandı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü yandı
Seyir halindeyken, motor bölümünde yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, otobüste bulunan 20 yolcu ise tahliye edildi.
- DHA
- 22.06.2021 - 14:02
- Güncelleme : 22.06.2021 - 14:13
Dün gece Afyonkarahisar- Antalya yolunun 35'inci kilometresindeki Damlalı Boğazı'nda, otobüs yangını meydana geldi.
Sürücüsünün Antalya'dan Afyonkarahisar'a gittiği 42 AAG 308 plakalı yolcu otobüsünün, motor bölümü bir anda alev aldı.
Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurup, içerideki 20 yolcuyu tahliye etti.
İTFAİYE SEVK EDİLDİ
Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sararken, ihbar üzerine bölgeye Sandıklı ve Sinanpaşa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.
BAŞKA OTOBÜSLE GÖNDERİLDİLER
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yolcular, başka otobüsle Afyonkarahisar'a gönderildi.