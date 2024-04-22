Amasya'da komşu kavgası: Engelli adamın burnunu kırıp kaynar su döktü İki komşu arasında balkona çamaşır asılması nedeniyle çıkan kavgada üst katta oturan çift, alt kattaki yüzde 45 bedensel engelli olan komşularına saldırarak kaynar suyla yaraladı.

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DHA

Amasya'da komşular arasında anlaşmazlık yaşandı.

Apartmanda komşu olan yüzde 45 bedensel engelli Niyazi Gedik ve eşi Çiğdem Gedik ile üst katta oturan Mehmet ve Esra Ü. arasında, gürültü ve balkona asılan çamaşırların üzerlerini ıslatılması nedeniyle tartışma çıktı.

Önce saldırdı sonra kaynar su döktü

Eşlerin de katıldığı tartışma kavgaya dönüştü. Apartman önündeki kavgada Mehmet Ü., komşusu Niyazi Gedik’e yumruk atarak burnunu kırdı.

Ardından Niyazi ve eşi Çiğdem Gedik’e apartman önünde yanan semaver üzerindeki sıcak suyu döktü.

Gedik çiftinin vücudunda yanıklar oluştu.

Gözaltına alındı

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gedik çifti, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mehmet Ü. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Gedik çifti, komşularından şikayetçi oldu.

"Biz kendisini kibarca uyarmıştık"

Yaşanan olayı anlatan Niyazi Gedik, “Bir ay öncesinde üst kattaki komşumuzla eşim, ses ve gürültü meselesinden tartışmışlardı. Biz kendisini kibarca uyarmıştık. Sonra biz olayın üzerini kapattık. İki gün öncesinde yine eşimle eşi balkondan tartışmışlar. Bizim balkonda çamaşırlarımız seriliyken üst kattaki komşumuz kendi balkonunu yıkamış. Yıkarken de aşırı derecede su bizim balkondaki çamaşırlarımıza dökülmüş. Eşim de kendisini uyarmış aralarında bir tartışma olmuş.

"Yerde yatarken tekmeler atıp burnumu kırdı"

Dün de ben çocuğumu bahçede gezdiriyordum. Apartmandaki komşular da bahçede semaver yakıp çay içiyorlardı. Ben ve eşim diğer komşularımızla sohbet ederken üst kattaki komşum Mehmet Bey ile eşi geldi. Bu konuları konuşurken birden üzerimize semaverdeki sıcak suyu döktü. Yere düştüm, yerde yatarken tekmeler atıp burnumu kırdı. Araya komşularımız girdi. Ben o tekmeyle bayılmışım, gözümü ambulansta açtım. Semaveri üzerimize attığından dolayı vücudumuzda yanıklarımız var. Kendilerinden şikayetçi olduk." dedi.

"İftira atıldı"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ü., bu sırada gazetecilerin sorusu üzerine kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)