Antalya’da, seranın sular altında kalma anları kamerada

Dün yaşanan sağanak yağmurla serası sular altında kalan çiftçi Ramazan Sulak, yaşadığı anları cep telefonu ile kaydetti.

Antalya’da, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Örtüaltı sebze üretiminin merkezlerinden olan Serik ilçesinde birçok serada su baskını yaşandı.

Serik ilçesi Deniztepe Mahallesi’nde domates serası bulunan çiftçi Ramazan Sulak, yaşadığı mağduriyeti çektiği video ile anlattı.

Çektiği video sosyal medyada gündem olan Sulak, bugün suların çekilmesi ile hasar tespiti için serasına geri geldi.

Eşi ile yaşadıkları dehşet anlarını anlatan Sulak ellerinden bir şey gelmediğini, emeklerinin 1 saat içerisinde heba olduğunu belirtti.

“DOMATES PARA ETMİYOR DİYENLER GELSİN GÖRSÜN BUNU”

Cep telefonuyla dereye dönen serasını ve ürünlerini gösteren Sulak, “Domates para etmiyor diyenler gelsin görsün bunu. Battık işte. Bu domatesi daha satamadım ben. Her yer dere oldu. Camın içi dere oldu. Domates 2 TL diyor. 2 TL’ye alan yok halde domatesi. Battık battık. Emeklerimiz gitti. Milyarlarca para harcadık.” diye konuştu.

“1 SAATİN İÇERİSİNDE BİZİ MAHVETTİ”

Suların çekilmesi ile serasına gelen Sulak, şu ifadeleri kullandı:

“Bir bulanık su geldi, önüne muşambayı koyuyorum beni de götürmeye çalışıyor muşambayla birlikte. Bana mısın demiyor. Ne bulduysa bizi ittirdi. Dere oldu, nehir oldu burası. Müdahale etmemize fırsat kalmadı. 1 saatin içerisinde bizi mahvetti. Üzüldüm, moralim bozuldu ama ne yapayım. Videoyu çektim ki halimizi görsünler istedim.”

“BİR ANDA KAPKARA BİR SU GELDİĞİNİ GÖRDÜM”

Yağmur anında serada bulunan eşi Gülfer Sulak ise, şu sözleri kaydetti:

“Ben domates topluyordum, bir anda kapkara bir su geldiğini gördüm. Eşime seslendim. Ne olduysa o anda oldu. Bir anda sel götürdü. Önünü kesmeye, durdurmaya çalıştık ama olmadı, başaramadık. Emeklerimizi aldı gitti. Yağmur komple üstümüzden geçti. Saat 02.30’da başladı, 16.00'ya kadar müdahale ettik ama başarılı olamadık.

“BU SERANIN İÇİ NEHİR OLDU”

Aşırı şekilde zararımız var. Domatesleri henüz toplamamıştık. İlk defa topluyorduk başımıza bu geldi. Kasalarımız, kömürlerimiz gitti. Zarar büyük. Kendimize bir şey olacak diye de korktum. Eşime seslendim, işçiyi kenara çektik. Artık bırak mal gitsin dedim. Yoksa su bizi de götürecekti. Bu seranın içi nehir oldu. Çocukları Allah’a emanet edip ben bu serayla ilgilendim. Sözün bittiği yere geldik.”