Kayseri’de anaokulunda öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

Kayseri'de okulda korkutan kaza…

Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi’nde bulunan Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu bahçesinde öğrencilerle etkinlik yapan öğretmen Nazire B.’nin başına ve etkinlik düzenlediği öğrencilerin yakınına şiddetli rüzgarla yerinden çıkan tabela düştü.

Bahçede bulunanlar, yere düşen öğretmen ve çocukların yardımına koştu.

İhbar üzerine okula 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi.

ÖĞRETMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Kafasına tabela isabet eden öğretmen, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Öğrencilerin ise yapılan kontrollerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı yara almadan atlattıkları açıklandı.

Hastaneye kaldırılan öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

BÜYÜK KORKUYA NEDEN OLDU

Okul bahçesinde yaşanan ve büyük korkuya neden olan anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.