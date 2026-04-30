Kırşehir’de sahte altın dolandırıcılığı: 53 adet düşük ayarlı altınla yakalandılar

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kentte yaşanan dolandırıcılık olayları üzerine çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmaları sırasında kuyumcular bölgesinde şüpheli hareketler sergileyen İ.T. ve A.A. isimli şahıslar takibe alındı ve kısa sürede yakalandı.

ÜZERLERİNDEN VE ARAÇTAN ÇOK SAYIDA ALTIN ÇIKTI

Şüphelilerin üst aramalarında 8 adet düşük ayarlı tam altın ele geçirilirken, yapılan detaylı incelemelerde farklı kuyumculara 7 adet daha düşük ayarlı altın sattıkları belirlendi.

Araçlarında yapılan aramada ise 38 adet düşük ayarlı tam altın, 859 bin 400 TL nakit para ve 11,71 gram uyuşturucu madde bulundu.

53 SAHTE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin toplamda 53 adet düşük ayarlı altını piyasaya sürdüğü veya sürmeye hazırlandığı ortaya çıkarıldı. Ele geçirilen altınların piyasada gerçekmiş gibi kullanıldığı değerlendirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. ve A.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, benzer dolandırıcılık olaylarına karşı kuyumcuların dikkatli olması gerektiğini vurgularken, olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.