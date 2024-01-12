Aydın'da alkolü fazla kaçırdı: Balkonda sızıp kaldı Aydın’ın Efeler ilçesinde alkolün dozunu kaçıran şahıs balkonda sızınca, yardımına itfaiye koştu. Merdivenle balkona ulaşan itfaiye ekipleri, her şeyden habersiz bir şekilde balkonda sızan şahsı sedye ile aşağıya indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2252 Sokak üzerinde bulunan beş katlı apartmanın üçüncü katında bir şahsın balkonda yatar vaziyette bulunduğunun ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla balkona ulaştı.

Aşırı alkollü olduğu ve sızıp kaldığı öğrenildi

Yapılan kontrolde şahsın, iddiaya göre aşırı alkollü olduğu ve balkonda sızıp kaldığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından sedyeye konulan şahıs, aşağıya indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olup bitenden habersiz bir şekilde hastaneye kaldırıldı

Tüm bunlar olup biterken şahıs, olup bitenden habersiz bir şekilde ambulansla Aydın Adnan Menderes Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavisine başlandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)