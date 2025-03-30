Aydın'da narkotik polisleri uyuşturucuya geçit vermedi

İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde narkotik polisleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen ilgiye göre, Didim Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışmalar sonucu O.K. ve S.A. isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerin çalıştıkları iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda da 550 adet reçeteye tabi sentetik ecza ele geçirildi.

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.