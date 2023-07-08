Batman'da kıskançlık krizine giren cani koca eşini 15 kurşunla öldürdü Kıskançlık krizine giren cani koca eşini 15 kurşunla öldürdü. Cani koca polis tarafından gözaltına alındı.

İHA

Batman'ın Cudi Mahallesi'nde kıskançlık krizine giren koca M.E., 37 yaşındaki eşi R.E. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle M.E. evde bulunan silahla eşine 15 el ateş etti.

Silah seslerini duyan komşular 112 acil çağrı merkezine haber verdi.

Ekipler sevk edildi

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alındı

Cani koca polis tarafından gözaltına alındı.