İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir iş merkezinde korku dolu anlar yaşandı.
Daha önce işe alkollü geldiği gerekçesiyle işten çıkarılan R.K. isimli bir şahıs elindeki bıçakla iş merkezine geldi.
Şahıs şirket içerisinde çalışan bir kadını bıçağı boğazına dayıyarak rehin aldı.
Bıçaklı saldırgan tarafından rehin alınan kadın çığlıklar attı.
Rehin aldığı kadının saçını çekti
Rehin aldığı kadının telefonunu da alan bıçaklı saldırgan, kadının saçlarından çekerek darbetti.
Ekipler olay yerine geldi
İş merkezinde çalışan güvenlikler tarafından polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis ekibi gönderildi.
İş merkezine gelen polis ekipleri bıçaklı şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.
Şüpheli güçlükle ikna edildi
Uzun uğraşlar sonucu polis ekipleri tarafından ikna edilen bıçaklı şahıs, arka kapıdan polis arabasına bindirilerek polis merkezine götürüldü.
Bıçaklı saldırgan tarafından rehin alınan kadın da polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Suç kaydı olduğu belirlendi
Şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şahsın yapılan sorgulamasında kapkaç ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.