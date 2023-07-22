Beykoz'da kovulduğu iş yerini basıp kadını rehin aldı Bir iş merkezinde daha önce işten çıkarılan bıçaklı bir kişi, iş merkezinde çalışan bir kadını rehin aldı. Bunun ardından bıçaklı saldırganın polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kadını bıraktığı anlar kameralara yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir iş merkezinde korku dolu anlar yaşandı.

Daha önce işe alkollü geldiği gerekçesiyle işten çıkarılan R.K. isimli bir şahıs elindeki bıçakla iş merkezine geldi.

Şahıs şirket içerisinde çalışan bir kadını bıçağı boğazına dayıyarak rehin aldı.

Bıçaklı saldırgan tarafından rehin alınan kadın çığlıklar attı.

Rehin aldığı kadının saçını çekti

Rehin aldığı kadının telefonunu da alan bıçaklı saldırgan, kadının saçlarından çekerek darbetti.

Ekipler olay yerine geldi

İş merkezinde çalışan güvenlikler tarafından polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis ekibi gönderildi.

İş merkezine gelen polis ekipleri bıçaklı şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

Şüpheli güçlükle ikna edildi

Uzun uğraşlar sonucu polis ekipleri tarafından ikna edilen bıçaklı şahıs, arka kapıdan polis arabasına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Bıçaklı saldırgan tarafından rehin alınan kadın da polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Suç kaydı olduğu belirlendi

Şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şahsın yapılan sorgulamasında kapkaç ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.