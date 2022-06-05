Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de sokak ortasındaki kavgalar kamerada

Alkol alan 2 kardeş, Beylikdüzü'nde sokak ortasında kavga etmeye başladı. Büyükçekmece'de ise alkollü erkek ve kadın arasında tekme ve tokatlı kavga çıktı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Barış Mahallesi’ndeki bir caddede, dün saat 00.15 sıralarında, H.M.P. ve M.C.P. isimli şahıslar arasında kavga çıktı.

İddiaya göre, caddedeki restoranda bir süre alkol alan kardeşler arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavyadaya dönüştü.

Mekanda başlaysan kavga, sokağa taştı.

DHA’nın haberine göre; olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kardeşleri ayırmaya çalıştı.

Polis otosuna tekme attı, camını kırdı

Kendilerini ayırmak isteyen ekiplere tepki gösteren H.M.P., polis otosuna tekme atıp camını kırdı.

Bunun üzerine müdahale eden polisler, kardeşleri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Kavga eden kardeşlerin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de sokak ortasındaki kavgalar VİDEO

Tekme, tokat, küfürleşme

Bir başka kavga ise Büyükçekmece’nin Fatih Mahallesi’nde yaşandı.

Dün sabah saatlerinde alkollü oldukları öne sürülen erkekle kadın, tartışmaya başladı. Karşılıklı küfürleşmelerin ardından tartışma, kavgaya dönüştü. Öfkelenen kişi, kadına tokat attı.

Bağırma seslerinin üzerine çevredeki, araya girmeye çalıştı. Bu sırada kadın tekme ve tokat atarak karşılık verdi.

Taraflar şikayetçi olmadı

Vatandaşların müdahalesi ile ayrılan taraflar, olay yerinden ayrıldı.

Her iki tarafın da şikayette bulunmadığı öğrenildi.