Bursa Uludağ, bayram tatilinde 25 bin 395 ziyaretçi ağırladı

DHA

Uludağ, Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olarak bu sezon büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı bu bölge, 17 Ekim 2024’te mevsimin ilk karını alırken, kayak pistleri 15 Aralık’ta sezona açıldı.

TURİST SAYISI ARTTI

Aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan yoğun sezon boyunca Uludağ, 793 bin 268 ziyaretçiyi ağırladı.

Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,93’lük bir artışa işaret ederken, araç geçişlerinde de benzer bir yükseliş yaşandı.

161 bin 610 araç, Milli Park Gişeleri’nden geçiş yaptı ve bu da geçen yıla göre yüzde 15,02’lik bir artışa denk geldi

BAYRAM TATİLİNDE YOĞUN İLGİ

Bu arada, 2024-2025 sezonunun en yoğun 3 ayında teleferikle Uludağ'a 159 bin 30 kişi çıktı.

Zirvede hareketlilik yalnızca kış aylarında sınırlı kalmadı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili döneminde de yerli ve yabancı turistler, Uludağ’a yoğun ilgi gösterdi.

25 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ

Geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde 3 bin 742 araçla 22 bin 162 kişi Uludağ’a çıkarken, 2025’te bu sayı 4 bin 239 araca ve 25 bin 395 kişiye yükseldi, Uludağ'ı tercih edenlerin sayısı yüzde 14,59 artış gösterdi.

Geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde 6 bin 310 kişi teleferikle Uludağ'a çıkarken, bu yıl yüzde 32,34'lük artışla sayı 8 bin 350 kişiye yükseldi.