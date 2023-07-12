Bursa'da tarlada çalışarak kazandığı parayı kaybeden kadına parası ulaştırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 68 yaşındaki Ayşe Demir, 8 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde Süleymaniye Mahallesi Koyuncu Sokak'ta faaliyet gösteren eczaneye gelip, eczacıdan sırt ağrıları için yakı istedi.
Yakıyı alan kadın, elindeki poşette bulunan 18 bin 500 TL içinden parayı alıp görevliye uzattı, o sırada paraları rafın üzerine koydu.
Yakı ilacını alan kadın, rafa koyduğu parayı unutup evine gitti.
Polise başvurdu
Evine gittiğinde paralarının üzerinde olmadığını fark eden ve parayı nerede düşürdüğünü hatırlayamayan kadın, polis karakoluna giderek başvuruda bulundu.
Parayı eczane çalışanı buldu
Eczane çalışanı Meral Şahar, rafları düzenlerken poşet içinde bir miktar para olduğunu fark etti.
Şahar, polise haber verip parayı teslim etti. Polis ekipleri, 18 bin 500 TL kaybeden başvuruları inceledi ve kişiyi tespit etti.
Paranın, Ümitalan Mahallesi'nde ikamet eden kadına ait olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, telefonla aradıkları kadını eczaneye davet etti.
"Umreye gitmek için tarlada çalışarak para biriktiriyoruz"
Parasına kavuşan Ayşe Demir, şunları ifade etti:
Nasıl kaybettiğimi hiç hatırlamıyorum. Ben oğlumun yanına gittim. Pazara giderken de eczaneye uğradım. İşimi halledip, pazara gittim. Pazardan sonra Ümitalan köyüne gittim. Köye gittikten sonra parayı kontrol ettim, bir baktım para yok. Gelinimi aradım, acaba orada mı düşürdüm diye.
Evi aradım, yok. Site yönetimine sordum, onlar da 'hiç araştırma direkt polise git' dediler. Karakolda da durumu anlattım. Ne kadar para kaybettiğimi sordular. 18 bin liradan fazla olduğunu söyledim.
Kameralara bakarız, eğer bulunmazsa evdeki çocuklarının ifadelerini alırız dediler. Bir süre sonra beni aradılar. Paranın bulunduğunu söylediler. Mutluyum. Bu parayla umreye gideceğiz. Yarısı benim, yarısı arkadaşımın. Umreye gitmek için tarlada çalışarak para biriktiriyoruz.