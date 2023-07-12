Bursa'da tarlada çalışarak kazandığı parayı kaybeden kadına parası ulaştırıldı Yaşlı kadının tarlada çalışarak biriktirdiği parasını yakı almak için gittiği eczanenin ilaç rafında unuttuğunu fark eden eczane çalışanları, 18 bin 500 TL'yi geri teslim etti.

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 68 yaşındaki Ayşe Demir, 8 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde Süleymaniye Mahallesi Koyuncu Sokak'ta faaliyet gösteren eczaneye gelip, eczacıdan sırt ağrıları için yakı istedi.

Yakıyı alan kadın, elindeki poşette bulunan 18 bin 500 TL içinden parayı alıp görevliye uzattı, o sırada paraları rafın üzerine koydu.

Yakı ilacını alan kadın, rafa koyduğu parayı unutup evine gitti.

Polise başvurdu

Evine gittiğinde paralarının üzerinde olmadığını fark eden ve parayı nerede düşürdüğünü hatırlayamayan kadın, polis karakoluna giderek başvuruda bulundu.

Parayı eczane çalışanı buldu

Eczane çalışanı Meral Şahar, rafları düzenlerken poşet içinde bir miktar para olduğunu fark etti.

Şahar, polise haber verip parayı teslim etti. Polis ekipleri, 18 bin 500 TL kaybeden başvuruları inceledi ve kişiyi tespit etti.

Paranın, Ümitalan Mahallesi'nde ikamet eden kadına ait olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, telefonla aradıkları kadını eczaneye davet etti.

"Umreye gitmek için tarlada çalışarak para biriktiriyoruz"

Parasına kavuşan Ayşe Demir, şunları ifade etti: