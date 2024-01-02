İHA

Trafikteki sürücülerin ani manevraları tehlike oluşturuyor.

Konuya bir örnek de Bursa'dan.

Ön teker kaldırdı

Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, trafikteki sürücü motosiklet ile ön tekerleği kaldırıp tehlikeli hareketler yaptı.

Motosikletli iki kafadar, diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi.

Eylemlerine bir süre devam ettiler

Bir süre tehlikeli seyreden motosikletler, daha sonra farklı caddelere girdi.

İkili gözden kaybolurken o anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)