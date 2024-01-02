İHA
Trafikteki sürücülerin ani manevraları tehlike oluşturuyor.
Konuya bir örnek de Bursa'dan.
Ön teker kaldırdı
Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, trafikteki sürücü motosiklet ile ön tekerleği kaldırıp tehlikeli hareketler yaptı.
Motosikletli iki kafadar, diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi.
Eylemlerine bir süre devam ettiler
Bir süre tehlikeli seyreden motosikletler, daha sonra farklı caddelere girdi.
İkili gözden kaybolurken o anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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