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    Büyükçekmece Adliyesi’nde yangın çıktı

    Adliye binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.
    • 27.09.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 12:33
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    Büyükçekmece Adliyesi’nde yangın çıktı

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki adliyeye ait ek binada yangın paniği yaşandı.

    Adliye bahçesinde jeneratörlerin bulunduğu bölgede bulunan çöpler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

    Bina boşaltıldı

    Binadan yükselen alevler korkuya neden olurken, bina içinde bulunanlar tahliye edildi.

    İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Büyükçekmece Adliyesi’nde yangın çıktı #1

    İnceleme başlatıldı

    Alevler söndürülürken yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

    İHA'nın aktarımına göre; o anlar çevreden geçen vatandaşlar tarafından kaydedildi.

    Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

    Büyükçekmece Adliyesi’nde yangın çıktı #2

    Büyükçekmece Adliyesi’nde yangın çıktı #3

    Büyükçekmece Adliyesi’nde yangın çıktı #4


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