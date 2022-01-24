Büyükçekmece'de silahla haraç toplayan 3 genç yakalandı

Silahla girdikleri iş yerinden 10 bin lira haraç isteyen 3 kişiden 2'si tutuklanırken, biri adliyeye sevk edildi.

21 Ocak Cuma saat 15.20 sıralarında Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde U.A., G.V. ve İ.E.K., silahla gelerek tehditle iş yeri çalışanı O.Z.Ç'den 10 bin lira haraç istedi.

Olumsuz yanıt alan 3 şüpheli iş yerinden ayrıldı. Olayın ardından iş yeri çalışanı durumu polise bildirdi.

3 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler, iş yerindeki güvenlik kamera görüntülerinden olayı gerçekleştiren kişilerin U.A ve G.V. ile yaşı küçük İ.E.K.'nın işlediğini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilere yönelik yakalama çalışması başlatan ekipler, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde ikamet ettiği belirlenen U.A. ve G.V. ve İ.E.K.'yı gözaltına aldı.

2'Sİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan U.A. ve G.V., 21 Ocak Cuma günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, yaşı küçük İ.E.K., ise bugün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.









