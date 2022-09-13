Büyükçekmece’de tekne yanaştırma kavgası ölümle bitti

Tekne yanaştırma yüzünden çıkan iki arkadaşın kavgası ölümle sonuçlandı. Şahıslardan biri, arkadaşının babası tarafından silahla vurularak öldürüldü. 2 şüpheli tutuklandı, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Mimarsinan Mahallesi Liman Caddesi üzerinde tekne tamiri ile uğraşan Alper Uygun'un, (31) 10 Eylül Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında bir başka şahıs ile tekne yanaştırma meselesi yüzünden kavga ettiğini gören arkadaşı D.B. (27) olaya dahil oldu.

Olayın sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine durumu fark eden D.B.'nin babası Ü.B. (51) de, aracına giderek aldığı silahıyla Uygun’a iki kere ateş etti.

Ü.B., sonrasında bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Hastanede can verdi

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağ göğsü ve sağ elinden yaralanan Alper Uygun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan o dehşet anları da çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Büyükçekmece’de tekne yanaştırma kavgası ViDEO

Baba ile oğlu tutuklandı

Şüphelilerden D.B. aynı gün, babası Ü.B. ise ertesi sabah emniyet güçlerine teslim oldu.

Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği’nce işlemleri yapılan şahıslar, Büyükçekmece Adliyesi’nde götürüldü.

İHA’nın haberine göre mahkemeye çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Alper Uygun)

(Baba Ü.B.)

(Arkadaşı D.B.)