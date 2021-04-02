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- Çanakkale'de teknesi batan balıkçının zor anları
Çanakkale'de teknesi batan balıkçının zor anları
Av için denize açılan balıkçının teknesi alabora oldu. Boğulma tehlikesi geçiren adam, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
- İHA
- 02.04.2021 - 15:50
- Güncelleme : 02.04.2021 - 15:51
Çanakkale'nın Arıklı altı mevkiinde balık avlamaya çıkan A.Ö.'nün teknesi, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu.
Tekne batarken, A.Ö.’nün imdat çağrılarını duyan karadaki bir vatandaş durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
YARDIMINA SAHİL GÜVENLİK YETİŞTİ
Kısa sürede bölgeye giden ekipler, A.Ö.’yü kurtararak Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirdi. A.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çanakkale’de teknesi batan şahsı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı