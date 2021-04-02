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    Çanakkale'de teknesi batan balıkçının zor anları

    Av için denize açılan balıkçının teknesi alabora oldu. Boğulma tehlikesi geçiren adam, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 15:51
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    Çanakkale'de teknesi batan balıkçının zor anları

    Çanakkale'nın Arıklı altı mevkiinde balık avlamaya çıkan A.Ö.'nün teknesi, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

    Tekne batarken, A.Ö.’nün imdat çağrılarını duyan karadaki bir vatandaş durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

    YARDIMINA SAHİL GÜVENLİK YETİŞTİ

    Kısa sürede bölgeye giden ekipler, A.Ö.’yü kurtararak Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirdi. A.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Çanakkale’de teknesi batan şahsı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

    Çanakkale de teknesi batan balıkçının zor anları #1

    Çanakkale de teknesi batan balıkçının zor anları #2

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