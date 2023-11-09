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Çankırı'da cesedi bazanın içinden çıkan kadın toprağa verildi

Çankırı'da cesedi bazanın içinden çıkan kadın toprağa verildi Evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Ayşe Doğan, kendisinden haber alınamaması üzerine yapılan aramada bazanın içerisinde bulundu. Cansız beden, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.