Çankırı'da cesedi bazanın içinden çıkan kadın toprağa verildi

Çankırı'nın Fatih Mahallesi'nde dehşet bir olay yaşandı.
Mahallede yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Doğan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Bazanın içinde cansız bedeni bulundu
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, evdeki bazanın içinde Ayşe Doğan'ın cansız bedenini buldu.
Doğan'ın vücudunda herhangi bir ize rastlanmazken, boğulma ve zehirlenme şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.
4 kişi gözaltında
Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Ayşe Doğan'ın eşi T.D. ve 2 çocuğu ile birlikte 4 şüpheli gözaltına aldı.
Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çankırı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine getirildi.
Toprağa verildi
Doğan'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası burada kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Aile Kabristanında toprağa verildi.
4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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