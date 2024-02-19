Denizli'de sobadan çıkan gaz 17 yaşındaki genci hayattan kopardı

Denizli'de sobadan çıkan gaz gencin hayatına mal oldu.
Acıpayam ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Ali Mert Ayöz, hafta sonunu arkadaşları ile birlikte geçirmek için cumartesi günü Yeşilyuva Mahallesi’ne geldi.
Sobayı yakarak uyuyakaldı
Gece dedesi Ali Ayöz’e ait boş evde kalan genç, sobayı yakarak uykuya daldı.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali Mert Ayöz’den uzun süre haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek için eve geldi.
Eve geldiklerinde içeride duman gören gençler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Mert Ayöz’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otopsi için hastaneye götürüldü
Yapılan incelemenin ardından Ali Mert Ayöz’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.
Genç çocuğun cenazesinin, bugün Yeşilyuva Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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