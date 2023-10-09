Edirne'de göçmenler tırın yemek dolabında yakalandı Edirne'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzereyken riskli bulunarak X-ray taramasına alınan tırın yemek dolabında saklanan göçmenler yakayı ele verdi.

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İHA

Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan İpsala Sınır Kapısı üzerinden Yunanistan'a çıkış yapmak üzere olan tırın durumundan şüphelenen Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü personelleri tırı X-ray taramasına aldı.

Yapılan kontrolde Kuzey Makedonya vatandaşı olan D.P. isimli şahsın idaresindeki tırın dorsesinin yemek dolabında saklanan 3 Filistin uyruklu erkek ve 1 Mısır uyruklu kadın kaçak göçmen yakalandı.

Ülkelerine gönderilecekler

Kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken tırın sürücüsü D.P. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)