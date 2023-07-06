Elazığ'da trenin çarptığı kadın ve çocuk hastaneye kaldırıldı Elazığ'da raylardan karşıya geçmeye çalışırken trenin çarpması nedeniyle yaralanan kadın ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

İHA

Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde tren yolundan karşıya geçmeye çalışan F.G. (36) ve 4 yaşındaki Ö.E.K.'ye tren çarptı.

Çocuk trenin altında kalırken kadın ise kenara savruldu.

Çarptığının farkında olmayan makinist ilerlerken kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavileri sürüyor

Yaralı çocuk çevredekiler tarafından araçla, kadın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Trenin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.