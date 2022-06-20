Salihe Aydeniz'in polise yumruk atmasının ardından 'Polise yumruk atılmaz' diyen Öztrak'a, Ahmet Türk'ün 'Bunlarla mı yol yürüyeceğiz' tepkisi soruldu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti gündemini aktarmak üzere basın açıklamasında bulundu.

Öztrak’a açıklamalarının sonunda basın mensuplarının soruları yöneltildi.

Öztrak’a, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, Kadıköy'deki izinsiz yürüyüş sırasında polise yumruk atması olayı üzerine söylediği ‘Polise yumruk atılmaz’ sözleri hatırlatıldı.

Ahmet Türk’ün, “Bunlarla nasıl yol yürüyeceğiz” çıkışı soruldu

HDP Mardin İl Örgütü Kongresi’nde Ahmet Türk’ün, “Salihe arkadaşımız tekmelendi, ağır küfürlere maruz kaldı ama ikinci beklenti içinde olduğumuz ana muhalefet partisi sözcüsü, ‘polislerimize tokat attı’ diye açıklama yaptı. Peki nasıl güveneceğiz? Bu güvensizliği nasıl ortadan kaldıracağız, bunlarla nasıl yol yürüyeceğiz?” ifadelerinin üzerine Öztrak’a, Ahmet Türk’ün sözlerine bir cevabı olup olmadığı soruldu.

Faik Öztrak: Polise yumruk atmak kabul edilemez VİDEO

“Bir milletvekili, polise tokat yumruk atamaz”

Öztrak, kendisine yöneltilen soruya, şu ifadelerle yanıt verdi:

“Olayın öncesini biz bilmiyoruz. Orada yoktuk. Orada milletvekiline karşı provokasyon varsa, o da kabul edilemez. Ama tekrarlıyoruz. Ne olursa olsun, bir milletvekili polise tokat yumruk atamaz. Milletvekili sakin olmak zorundadır. İtidalli olmak zorundadır. Polise tokat, yumruk atmak kabul edilemez. Biz burada duruyoruz.”

“Savunma sanayimizin çok güçlü olması gerektiğine inanıyoruz”

Öztrak, "CHP'li Tanrıkulu'nun, kendini Dışişleri Bakanı ilan edip silahlı insansız hava aracı üretimini durdurduğunu yazan bir paylaşımı alıntılamasına tepki yağdı. Sizin bu konuya ilişkin yorumunuz nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim ki ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada CHP olarak biz savunma sanayimizin çok güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bunu da öteden beri tekrarlayarak söylüyoruz. Kimsenin tereddüdü olmasın ki biz de iktidara geldiğimizde savunma sanayimizi çok daha fazla destekleyeceğiz, çok daha fazla teşvik vereceğiz ama kimse bizim birilerinin trollerinin yazdıkları üzerinden siyaset yapmamızı beklemesin."

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