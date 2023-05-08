Gaziantep merkezli FETÖ izdivaç operasyonu: 5 kişi yakalandı 4 ilde FETÖ/PDY’nin güncel izdivaç yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken arama yapılan evlerde örgütsel doküümanlar bulundu.

DHA

Türkiye'nin en büyük gündemlerinden biri de terör.

Terör örgütlerine ilişkin başlatılan operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Yurdun her köşesinde devam eden terör operasyonu, 4 ilde eş zamanlı yeniden yapıldı.

Gaziantep merkezli yapılan operasyon çerçevesinde şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

İzdivaç yapılanmasına karşı düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kod isim kullanarak FETÖ/PDY'nin güncel izdivaç yapılanmasında yer alan şüphelileri takibe aldı.

5 şüpheli yakalandı

Çalışmanın ardından şüphelilerin yakalanması için bu sabah, Gaziantep merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda, terör örgütünün izdivaç yapılanmasında faaliyet yürüttüğü saptanan ismi açıklanmayan 5 şüpheli yakalandı.

Örgüt dokümanlar tespit edildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.