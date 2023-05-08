Gaziantep merkezli FETÖ izdivaç operasyonu: 5 kişi yakalandı

Türkiye'nin en büyük gündemlerinden biri de terör.
Terör örgütlerine ilişkin başlatılan operasyonlar hız kesmeden sürüyor.
Yurdun her köşesinde devam eden terör operasyonu, 4 ilde eş zamanlı yeniden yapıldı.
Gaziantep merkezli yapılan operasyon çerçevesinde şüpheliler kıskıvrak yakalandı.
İzdivaç yapılanmasına karşı düzenlendi
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kod isim kullanarak FETÖ/PDY'nin güncel izdivaç yapılanmasında yer alan şüphelileri takibe aldı.
5 şüpheli yakalandı
Çalışmanın ardından şüphelilerin yakalanması için bu sabah, Gaziantep merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan baskınlarda, terör örgütünün izdivaç yapılanmasında faaliyet yürüttüğü saptanan ismi açıklanmayan 5 şüpheli yakalandı.
Örgüt dokümanlar tespit edildi
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.