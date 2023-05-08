Gaziantep merkezli FETÖ izdivaç operasyonu: 5 kişi yakalandı
DHA

Türkiye'nin en büyük gündemlerinden biri de terör.

örgütlerine ilişkin başlatılan operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Yurdun her köşesinde devam eden terör operasyonu, 4 ilde eş zamanlı yeniden yapıldı.

Gaziantep merkezli yapılan operasyon çerçevesinde şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

İzdivaç yapılanmasına karşı düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kod isim kullanarak FETÖ/PDY'nin güncel izdivaç yapılanmasında yer alan şüphelileri takibe aldı.

5 şüpheli yakalandı

Çalışmanın ardından şüphelilerin yakalanması için bu sabah, Gaziantep merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda, terör örgütünün izdivaç yapılanmasında faaliyet yürüttüğü saptanan ismi açıklanmayan 5 şüpheli yakalandı.

Örgüt dokümanlar tespit edildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına 4 ilde operasyon: 5 gözaltı #1
FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına 4 ilde operasyon: 5 gözaltı #2
FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına 4 ilde operasyon: 5 gözaltı #3