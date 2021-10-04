Hatay topladıkları mantarı yiyen 6 kişi zehirlendi

Topladıkları mantarları akşam yemeğinde ve kahvaltıda yiyerek zehirlenen 6 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi’nde yaşayan Ayşe ile Remzi Akalın, Sultan Durak, Fatma Karaduran, İsmet Kirkit ve Selim Öztaş, önceki gün öğle saatlerinde doğada kendiliğinden yetişen mantarları topladı.

6 kişi, mantarları pişirip hem akşam yemeğinde hem de kahvaltıda yedi.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDILAR

Aradan geçen sürenin ardından sağlık sorunları yaşayan 6 kişi için yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri çağrıldı.

İlk müdahaleleri yapılan 6 kişi, sonrasında Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Burada yapılan tedavilerinin ardından Sultan Durak ve Fatma Karaduran Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne, İsmet Kirkit ile Ayşe Akalık ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Remzi Akalın ve Selim Öztaş’ın tedavisinin ise Dörtyol Devlet Hastanesi’nde sürdüğü öğrenildi.