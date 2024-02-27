İstanbul Zeytinburnu'nda balkondan düşen lastikler tehlike saçtı Vatandaş kaldırımdan yürürken balkondaki lastikler düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, vatandaşın son anda kaçtığı görülüyor.

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AA

İstanbul Zeytinburnu'nda balkondaki lastikler, o sırada kaldırımda yürüyen vatandaş için tehlike oluşturdu.

Balkondan düşen araç lastikleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyit Nizam Mahallesi'ndeki apartmanın 1'inci katındaki dairenin balkonunda bulunan otomobil lastikleri aşağıya düştü.

Lastiklerden son anda kaçtı

Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, lastiklerden son anda kaçarak yaralanmaktan kurtuldu.

Lastiklere hedef olan park halindeki kamyonet ve otomobilde ise hasar oluştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)