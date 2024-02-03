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İstanbul Zeytinburnu'nda iki tramvayın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İstanbul Zeytinburnu'nda iki tramvayın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı İstanbul Zeytinburnu'nda duran tramvaya arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada bir vatman ile 2 yolcu yaralandı. Kaza nedeniyle seferler durduruldu.